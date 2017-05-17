看火箭發射、吃航天菜 陸海南島推太空旅遊

中國海南島好聖村從小漁村發展成「航天科技小康村」，吸引旅遊前往參觀。(圖/中新社)

中國海南島好聖村從小漁村發展成「航天科技小康村」，吸引旅遊前往參觀。(圖/中新社)

中國海南島好聖村從小漁村發展成「航天科技小康村」，吸引旅遊前往參觀。(圖/中新社)

中國海南島的小村莊好聖村目前正在推行新鮮好玩的太空旅遊行程，當地把村莊改造成以太空為觀光主題的建築和硬體設備，讓前來遊覽的旅客，可以享用當地種植的「航天菜」，在穿著太空服的機器人餐廳裡品嘗食物，再前往海灘上參觀火箭發射升空，美媒報導好聖村就像佛羅里達州的卡納維拉爾角(Cape Canaveral) 「太空海岸」！

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導，中國海南島好聖村陳設著火箭複製品，供遊客參觀，還提供WiFi訊號，以及種植太空育種長大的胡椒和椰子樹，讓遊客採摘，甚至還有一間穿著太空服的機器人餐廳，未來還將有創客籌建的「太空民宿」，讓好聖村整個充滿著航天元素，對於喜愛太空探險的遊客，勢必非常想要感受一下。

中國海南島好聖村從小漁村發展成「航天科技小康村」，吸引旅遊前往參觀。(圖/中新社)

中國海南島好聖村從小漁村發展成「航天科技小康村」，吸引旅遊前往參觀。(圖/中新社)

位於文昌衛星發射中心附近的好聖村，預計規劃成和美國佛羅里達州的「太空海岸」一樣的旅遊勝地，文昌衛星發射基地去年開放讓遊客參觀，最近才將中國第一艘貨運太空船送入衛星軌道，中國還預計2020年開始向太空探索火星，2022年完成繞行太空站的目標，展現其太空雄心。

好聖村距離文昌市只有半小時車程，因此從好聖村內就可以看到火箭發射架，走到海灘上或爬到建築物屋頂，都可以看到貨運太空船發射升空，而接下來，6月文昌發射中心還有首次試射液體燃料的貨運火箭，預計到時候將會吸引更多想要參觀的遊客前往住宿，目前當地的太空民宿正在籌建中，想要體驗的民眾可能還要等一等。

(中時電子報)