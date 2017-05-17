前晚還與主治醫生開玩笑 凌晨豬哥亮睡沙發上辭世

豬哥亮主治醫生首曝其生前病況。（圖／粘耿豪攝）

藝人豬哥亮把自己的「豬式幽默」發揮到死前一刻！台大醫生梁金銅透露，豬哥亮5月15日去世前一晚還是睡在病房的沙發上，與主治醫生梁金銅開玩笑，神智十分清楚，沒想到凌晨就撒手人寰！

梁金銅認為，豬哥亮是有福氣、也是做好事的人！他是安詳的離開人間，因為前一晚還有巡房與他講話，他與往常一樣不睡病床、而是睡在沙發上，豬哥亮仍舊一副幽默談笑的模樣。

由於一般護理師會在清晨5時到病房量病人血壓、體溫，所以當護理師量不到豬哥亮的血壓時，他早已死亡一陣子，梁金銅推測，豬哥亮應在凌晨2、3時或更早一點去世。

梁金銅稱讚豬哥亮是他的病人中少數的奇葩！面臨死亡從不懼怕，而且直到死前都沒有說過任何負面的話，梁金銅說，豬哥亮反而還想要大有作為，內心還有大展鴻圖的抱負，尤其想要拍更多電影。

「可惜了！」梁金銅表示：「豬哥亮拖到癌症末期就醫已太晚了，如果在前三期積極治療有30％治癒機會。」梁金銅說，他死得很可惜，可以歸究幾個遺憾，包括他對自己的身體太有自信、對癌症認識不足、相信偏方、過於信仰神明。」

另外，梁金桐透露因豬哥亮太晚就診，已造成癌細胞肝轉移與肺轉移，又因直腸癌導致腸阻塞，故變成「吃也吃不下，拉也拉不出來」，加上肝臟有太多腫瘤，消化吸收能力也大受影響，最後有嚴重營養不良、體重過輕的現象。而豬哥亮當時也不是一住院就立刻開刀，因為營養太差，而是先經歷一個禮拜的營養補充療程，才開始治療。

(中時)