噁！冰塊翻倒用手抓 直送早餐店
高雄市三民區1家賣食用冰塊的業者，被民眾投訴把翻倒在小貨車後斗上的冰塊直接用手抓，裝袋送到早餐店，衛生堪慮；衛生局17日前往稽查，未發現有用手抓冰塊的情形，但有貯冰櫃置放私人物品等衛生缺失，已令業者限期改正，並抽驗冰塊送驗，未改善將依食安法罰3萬元。
夏季到了，高雄市5月起啟動製冰廠、冰品、飲料稽查方案，目前已查了5家，符合規定；衛生局食品衛生科科長陳建榮表示，去年稽查19家製冰業者，有2家的生菌數超標，限期改善後已符合規定。
高市某冰塊運送車，被民眾拍到在運送冰塊過程，直接把翻倒在小貨車後斗上的冰塊，直接用手抓，裝袋送到店家，衛生有問題。
衛生局由運冰車上的電話查出是位於三民區民族一路的某公司，為販售及運送食用冰塊的業者，衛生局現場稽查有貯冰櫃置放私人物品、盛裝冰塊容器未離地放置、人員未著工作衣帽等衛生缺失，已令其限期改正。
食品衛生科技正張華珊說，稽查重點是了解車體衛生、運送過程及現場儲存等，為確認產品的衛生安全，現場也抽驗食用冰塊，將檢驗生菌數及大腸桿菌群是否符合規定。
張華珊表示，如果冰塊掉到地上再撿起來供他人食用，將突擊檢查，如被查獲屬實，會令其限期改善，不改善者，依食安法規定罰6萬元。
(中時)
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