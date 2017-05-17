外勞警戒指標出爐 不調整移工總額

隨著外勞人數不斷攀升，至今已破62萬人，本國勞工的生存狀況恐受影響，外界不斷喊出要「外勞警戒指標」來管控外勞總額。勞動部今年3月召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，警戒指標首度亮相，評估國人就業機會、勞動條件等數據呈現回升，暫時不調整外勞總額。

外勞警戒指標運作原則是每年定期蒐集相關數據，邀專家學者分析，進行時間比較、總體及開放行業比較，並檢視外勞引進與勞動市場變化，由委員公開討論是否調整外勞政策。

產業外勞警戒指標，在總體面向中，包含失業率、非專技人員薪資增加率、工業部門受僱者勞動生產力指數增加率、整體外籍勞工行蹤不明發生率等項目；社福外籍勞工警戒指標則有本國居家服務使用人數增加率、長期照護及安養機構床數增加率、非專技人員薪資增加率、外籍機構看護工及家庭看護工之行蹤不明發生率等。

過去一直有資方提出，台灣的勞動參與率明顯偏低，學生畢業得晚，勞動人口又退休得早，工廠工作環境差，使得年輕人望之卻步，不想「屈就」骯髒、辛苦、危險的工作場所，致使製造業缺工問題惡化，恐影響企業生產，盼提高製造業聘僱外勞核配比率，再調高可聘雇移工比例。

勞動部指出，外勞警戒指標將2015年與2014年相比較，除失業率外，其餘數據呈現減少趨勢，但是2015年與2016年上半年比較，所有數據又呈現增加趨勢，顯現年度比較數據呈波動現象，2015年數據無法反映現況，因此將等今年第3季，出現2016整年度數據出爐時，再進行檢討，現階段尚不宜重新檢討製造業外籍勞工核配比率。

(中時)