外勞警戒指標出爐 不調整移工總額
隨著外勞人數不斷攀升，至今已破62萬人，本國勞工的生存狀況恐受影響，外界不斷喊出要「外勞警戒指標」來管控外勞總額。勞動部今年3月召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，警戒指標首度亮相，評估國人就業機會、勞動條件等數據呈現回升，暫時不調整外勞總額。
外勞警戒指標運作原則是每年定期蒐集相關數據，邀專家學者分析，進行時間比較、總體及開放行業比較，並檢視外勞引進與勞動市場變化，由委員公開討論是否調整外勞政策。
產業外勞警戒指標，在總體面向中，包含失業率、非專技人員薪資增加率、工業部門受僱者勞動生產力指數增加率、整體外籍勞工行蹤不明發生率等項目；社福外籍勞工警戒指標則有本國居家服務使用人數增加率、長期照護及安養機構床數增加率、非專技人員薪資增加率、外籍機構看護工及家庭看護工之行蹤不明發生率等。
過去一直有資方提出，台灣的勞動參與率明顯偏低，學生畢業得晚，勞動人口又退休得早，工廠工作環境差，使得年輕人望之卻步，不想「屈就」骯髒、辛苦、危險的工作場所，致使製造業缺工問題惡化，恐影響企業生產，盼提高製造業聘僱外勞核配比率，再調高可聘雇移工比例。
勞動部指出，外勞警戒指標將2015年與2014年相比較，除失業率外，其餘數據呈現減少趨勢，但是2015年與2016年上半年比較，所有數據又呈現增加趨勢，顯現年度比較數據呈波動現象，2015年數據無法反映現況，因此將等今年第3季，出現2016整年度數據出爐時，再進行檢討，現階段尚不宜重新檢討製造業外籍勞工核配比率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。