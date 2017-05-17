韓媒：引入薩德過程 韓新政府將重新檢討

韓國總統文在寅於6月底將與美國總統川普舉行會談，屆時韓美兩國核心議題之一的「薩德」入韓問題會如何解決引發關注。韓媒稱，據悉，新政府有可能重新檢查上屆政府決定引進「薩德」反導系統的過程。

韓聯社17日報導，文在寅曾在競選時表示，新政府必須重新審視「薩德」入韓問題。青瓦台就此表示，不能憑此武斷認定文在寅反對「薩德」，文在寅呼籲審視「薩德」著眼於程序的正當性。

報導引述青瓦台高層人士表示，文在寅的基本想法是，決定部署「薩德」的過程不夠民主，沒有進行公開討論，出乎國民意料。對此，文在寅計畫在審查朴槿惠政府涉薩決策過程後向國民公布情況，公開討論；如有必要，還會爭取國會的同意。

報導指出，青瓦台外交安全工作組組長鄭義溶與白宮國家安全委員會（NSC）亞洲事務資深主管博明（Matt Pottinger）會面時，也傳達了文在寅的立場。據悉，博明在會談中對此未予置評；青瓦台計畫盡快派遣政府代表團前往華盛頓，屆時韓美可能就「薩德」問題進行進一步磋商。

文在寅還計畫派遣「薩德」、朝核代表團訪中，同時在國內外徵求意見。有觀點認為，新政府可能借此梳理最終立場，並通過首腦會談向美中兩國說明韓方立場。

報導稱，另有觀點認為，鑒於朝鮮在韓國新政府成立後仍表現出挑釁的意圖，韓國國內贊成部署「薩德」的聲浪較高，文在寅很難完全推翻部署「薩德」的決定。

文在寅在4月19日的大選電視辯論中曾表示，如果朝鮮進行第6次核試驗，而中國不能發揮遏制作用，韓國可能部署「薩德」。

(旺報)