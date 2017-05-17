新聞深喉嚨》東亞大合作時代來了 台灣「一邊玩沙」？

(圖/中天新聞提供)

一年前的此時，中國大陸與菲律賓正為南海仲裁僵持；半年前的此時，中國大陸與韓國正為了薩德系統交惡；甚至一個月前的此時，整個東亞都被韓半島的戰爭陰霾壟罩。但如今，中國大陸與菲律賓將開啟南海談判，韓國新總統文在寅將派特使赴北京改善雙方關係，甚至日本首相安倍晉三，也改口考慮加入「亞投行」。局勢瞬息萬變，整個東亞都在以合作取代競爭，以對話化解對抗，但反觀台灣，已經完全是個不知今夕是何夕的「局外人」，不但對話談判沒我們的份，同時間，時代力量黨團還提出要把陸委會從內政委員會，改由外交國防委員會監督，更荒唐的是，陸委會竟然沒有反對還說「尊重」？

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過去一年，《新聞深喉嚨》也曾一再疾呼觀光產業的崩潰，但卻經常得到各種不知所云的託辭，或者粉飾太平的謬論。例如去年520前後，陸客來台數據幾乎呈現「跳水式」的崩跌，但新政府竟然故意不提520前陸客團搶出的事實，拿整年數據差別不大來自圓其說。又或者新政府一再宣稱日韓客，東南亞客是如何大幅度成長，但卻又故意不提這些國家的旅客基數太低，成長幾倍，也不能攤平陸客衰退幾成。再者，觀光業者一再訴苦，陸客的消費力是每日250美元，東南亞客大約60美元，陸客8天7夜環台，日韓與東南亞客幾乎只玩城市。到今年520，蔡政府已經完整執政一年了，再也沒有馬政府時期的數據可以掩護，今年第一季來台旅客累計253萬8957人次，比去年同期減少約一成。其中以觀光為目的旅客有178萬4245人次，也比去年同期大減28萬人次，如今「潮水退了」，這下該看清楚到底是誰「沒穿褲子」了吧？

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金管會副主委鄭貞茂16日說，在少子化時代，年輕人不進場買股，不僅是資本市場的斷層，也是資本市場的重大危機。他還進一步解釋，年輕人不願進場買股可能有兩個原因：一是擔心股市泡沫，二是不知道有什麼適合投資標的。拜託！鄭副主委你有事嗎？年輕人不買股最主要的原因是「買不起」「買不起」「買不起」啊！如今台灣年輕人，高失業率又低薪，但看看這一年來新政府做了什麼？物價漲，勞健保漲，勞保費又預計要漲，「一例一休」卡死加班機會。年輕人負擔越來越重，機會越來越少，然後金管會還批評年輕人不買股票？當代鄭貞茂的「何不買股票」，比起晉惠帝的「何不食肉糜」，恐怕有過之而無不及？

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國民黨主席選舉倒數時刻，吳敦義「想統到對岸去」的影片卻在藍營群組或論壇上瘋傳，甚至被刻意與昔日陳水扁前總統的「太平洋沒加蓋」連結。《新聞深喉嚨》還原前言後語，吳敦義其實是針對主持人提問針對「國家統一」的主張，表示「『統人沒能力，被統不願意』，所以統，你在中華民國的境內，你假如想被統，你今天就可以實現了，你就到福州去住，你就回上海去住，你就被統了，你何必拖累2300百多萬同胞」。換句話說，吳敦義當下發言的概念基礎，不脫《兩岸人民關係條例》，是馬前總統主張的「不統」，而不是陳前總統主張的「台獨」。但既然如此，為何又要完全否認說過這話？豈不是越描越黑？

「郭台銘選2020」一直是本屆國民黨主席選舉的熱議題，關鍵在於即便郭台銘參選連「樓梯響」都未聞，但他民調甚至「完勝」蔡總統。若解構郭台銘現象，與其說是對於他個人的崇拜，倒不如說是國人在多年的虛後之後渴望一種「務實不務虛」，好好「拚經濟」的治國想像！過去20年，台灣連續出了三位讀法律的總統，每位都說要拚經濟，但最終，陳前總統深陷貪腐，大搞台獨；馬前總統憂讒畏譏，紙上談兵；如今，蔡總統又把精力耗在以「轉型正義」為名的鬥爭上。吳敦義過去曾擔任過行政院長，更擔任過副元首，《新聞深喉嚨》必須質問，身為庸碌執政而被輪替的前政府大員，憑什麼說服民眾，這回再給機會，會有不同結果？

所有候選人都說要黨要「年輕化」，要給年輕人機會云云，但所有候選人心裡有數卻又無力改變國民黨長期仰賴「組織戰」選舉，選縣市長要靠縣市議員當「樁腳」，縣市議員靠著里長當「樁腳」；選總統靠立法委員當「樁腳」，立法委員再靠著縣市議員當「樁腳」。結果就是這樣的結構長期僵固老化，與「同溫層」以外的社會脈動脫節。即使在最求新求變的台北市，國民黨籍台北市議員的平均年齡竟然高達52歲！反觀民進黨則只有46歲。40歲以下的市議員，民進黨8人，國民黨3人！如今全球當紅風雲人物，法國新任總統馬克洪僅有39歲，如果在台灣，別說《中華民國憲法》規定40歲才能參選總統；要是在國民黨，他恐怕連台北市議員初選都很難過關。年輕人在國民黨內看不到未來，對國民黨離心離德，怎麼改變？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)