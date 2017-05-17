香港五星主廚客座諾富特　一次吃盡五大主題美味

華航諾富特飯店為求完美複製香港道地美味，特邀香港譚仲偉（左二）師傅擔任客座主廚，親自指導、料理。（陳麒全攝）

華航諾富特飯店為求完美複製香港道地美味，特邀香港譚仲偉（右）師傅擔任客座主廚，親自指導、料理。（陳麒全攝）

想到香港料理，只有點心跟飲茶嗎？華航諾富特飯店特別邀請香港諾富特世紀酒店中廚總廚譚仲偉親臨指導，與華航諾富特西廚新任行政副主廚陳志勇攜手合作，從街頭特色的大排檔料理到香港酒樓大菜，將地道香港料理一一呈現，要讓大家嚐遍正「港」口味。自5月20日起推出為期三周的「魅力香港，盡在華航諾富特」2017香港美食節活動，特別呈現香港美食之都的五大特色料理：包含「粵式老火湯」、「街巷大排檔」、「潮州料理」、「港式點心」、「港式甜點」，讓您一次吃盡香港美味。

香港為國際公認美食之都，位於為東、西方文化的交匯處，融合各國美食自成特色。華航諾富特精選五大主題：以精燉熬煮、滋身補益、濃縮食材風味的「粵式老火湯系列」，推出白胡椒福果豬肚湯、椰子煲雞湯、冬瓜盅等湯品；「街巷大排檔系列」除了燒臘、粥品還有順德污糟雞、避風塘炒蟹、港式雲吞麵等傳統香港的街頭特色菜；而「潮州料理」則推出特製滷料熬煮而成的滷水鵝、滷水豬腩肉、滷水墨魚等潮州特色滷味；當然還有「港式點心系列」，包括煎馬蹄糕、雞扎等多樣經典點心也是不可或缺的；最後則由葡式蛋塔、楊枝甘露、凍檸茶、鴛鴦等的「港式甜水系列」，將香港的美食地圖完整呈現。

華航諾富特飯店為求完美複製香港道地美味，特邀香港譚仲偉師傅擔任客座主廚，親自指導、料理。譚師傅最精湛的菜式，則以粵式老火湯、廟街風味小吃和避風塘海鮮小炒、炸子雞等，涵蓋粵、港、川式等多種菜式。譚師傅也演藝一道大排檔經典菜色「辣酒煮花螺」，大顆肉肥飽滿的花螺，經過花椒、黑胡椒等嗆辣的調料燜煮，味濃香辣。另外，主廚特別帶來特製XO醬，以金華火腿、瑤柱等食材，重油調製而成，噴鼻的香味，想必將為品坊西餐廳吹起一陣香港旋風。

對於西式料理專研極深的西廚金牌主廚陳志勇師傅則表示，香港美食節是一次非常難得的東、西交流的機會，陳師傅特別將西式的蔬菜餡料加入在港式甜點的咸水角、煎薄撐中，保留原有港式製法，加入了西式洋蔥和節瓜，中和煎、炸的油膩感，提供全新的清爽風味，這次雙廚出招，中、西合併所迸出的火花也是十分令人期待。

華航諾富特飯店品坊西餐廳不但利用香港路牌特色，星光大道地貼等營造濃厚香港氛圍，活動期間現場還可參加麻將賓果王的遊戲，連線成功即可獲得餐飲現金抵用券，好康好禮獎不完；除此之外，用餐即可參加幸運抽獎活動，華航諾富特還要送你出國住一晚，包括諾富特姊妹飯店─香港諾富特世紀酒店住宿券、中國濟南索菲特銀座飯店住宿券、馬來西亞古晉鉑爾曼酒店住宿券等，獎品豐富精彩，訂位專線：03-3980988分機3909。

(中時)