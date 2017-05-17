醫檢師搶手 中華醫大醫學檢驗生物技術系畢業起薪40k

中華醫大醫學檢驗生物技術系今天舉行授袍典禮。(曹婷婷攝)

預防醫學、保健意識抬頭，醫檢師人力需求逐年增加，醫院極度欠缺醫檢師人才，平均薪水40K起跳，甚至有醫院給到50K；中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系每年約4成應屆畢業生考取醫檢師證照，吸引醫院主動致電延攬人才。

中華醫大醫學檢驗生物技術系今天舉行授袍典禮，141位即將前往各大醫院實習的學生，接受師長親自別上醫檢實習生名牌及扣上實驗白袍第一顆鈕扣，校長曾信超勉勵「未來醫檢師」，以負責態度和專業素養，認真面對每一張檢驗報告。

授袍典禮上，副校長楊堉麟、主任秘書孫逸民、醫學與生命學院院長謝政蓉、甫獲本校傑出校友的台南市醫檢師公會理事長郭坤雄、也是校友的高雄市醫檢師公會理事長賴信亨、各大醫院檢驗科主任等多人到場觀禮，並參與授袍為學生扣鈕扣。

系主任曾雅詩指出，醫檢師這幾年炙手可熱，一來是逢資深退休潮，再者是預防醫學興起，加上生醫產業發展蓬勃等，醫學檢驗系學生出路變廣。由於從事醫檢師必須考取醫檢師專技高考，學生畢業後幾乎只要一考上證照，工作機會立刻找上門，她以去年為例，考選部榜單一公布，各大醫院電話接不完。

曾詩雅說，近幾年醫檢師職缺多、薪水也不錯，如最好的薪資行情是有醫院喊出起薪4萬6000元，多數醫院則平均為4萬元，比一般大學科系好很多。此外，華醫醫技系近幾年醫檢師專技高考成績優異，3度奪得全國榜首，榜眼、探花多次，堪稱南部首屈一指，且畢業生在醫檢師專技高考年年均有人名列全國前5名。

曾信超也頒發獎狀與獎品給105年度醫檢師專技高考全國第3名的蔡宗翰同學，期勉每位醫技系學生以鄉蔡宗翰為榜樣，實習時加強實務能力，專業知識與技能並進，努力打拼考上醫檢師證照，穩定就業也能造福病患。

(中時)