泰勒絲又戀愛了 這回是《比利林恩》小鮮肉喬歐文

泰勒絲又傳新戀情，對象是《比利．林恩的中場戰事》男主角喬歐文。(達志影像、本報系資料照)

喬歐文去年11月曾與李安來台宣傳。(本報系資料照，盧禕祺攝）

27歲美國小天后泰勒絲(Taylor Swift)感情生活與她的演藝事業一樣精彩，自去年結束與「邪神洛基」湯姆希德斯頓3個月短命戀曲，近日又傳出新戀情，這回對象竟然是導演李安電影《比利．林恩的中場戰事》的26歲小鮮肉男主角喬歐文（Joe Alwyn），消息傳出也令她被封為男神收割機。

據《太陽報》報導，泰勒絲一改往日高調曬恩愛的作風，低調交往喬歐文數月，甚至還為了與父母同住的男友，戴假髮變裝前往英國約會，還計畫在倫敦北部租房，下定決心要令這段戀情開花結果。

泰勒絲情史豐富，曾與喬強納斯、盧卡斯提爾、「狼人」泰勒洛特纳、約翰梅爾、傑克葛倫霍、「一世代」哈利（Harry Styles）、湯姆希德斯頓等高富帥男星交往，這回又傳出戀上喬歐文，也被猜測泰勒絲去年11月與媽媽出席《比利．林恩的中場戰事》好萊塢試映會，因此與喬歐文邂逅。

(中時電子報)