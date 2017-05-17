燒死6至親判死 逆子法庭冷笑「殺死家人不難過」
桃園市男子翁仁賢去年除夕夜趁一家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，桃園地院將他判死，案經上訴後，高院今日首次開庭，翁男嗆法官一直問話「很煩」，他還冷笑說「燒死家人不會難過」，讓檢方不禁痛批翁男沒有教化可能。
52歲翁仁賢，去年2月7日除夕夜晚間近8點，趁一家16口在龍潭三合院老家吃年夜飯時，朝團圓桌潑汽油點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的8旬老父母、台籍看護、姪媳和姪子，5人焦黑程度連親人都認不得，受有90％二至三度燒傷的姪女也在1天後傷重不治。
一審將他判死，高院今日提訊翁男，法官楊秀枝就犯罪事實一一訊問他，翁男表示案發前4到5年，他就已經計畫要殺死家人，因為這是幾十年的怨跟痛，但因為太複雜他不願意詳細回答；翁男說他是有計畫性犯案，就是要將吃年夜飯的家人燒死。
隨後法官追問犯案細節，翁男竟不耐煩地用手在嘴巴比噤聲的手勢，還嗆法官「我很累，不要再問很煩呢」，他的律師主張翁有教化可能，要求重新進行精神鑑定，但蒞庭檢察官反問，翁男非常殘忍地執行6人的死刑，且犯後無悔意，不該將翁男判處極刑嗎？
(中時)
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