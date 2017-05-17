女大生包浴巾宣傳活動 挨批像A片

文章檢討該系宣傳手法。（翻攝Dcard）

截圖可見，8名女大生包裹浴巾，搭配充滿性暗示的文字。（翻攝Dcard）

中原大學財務金融學系為宣傳財金活動之夜，在臉書找來8名女大生包裹浴巾，主題為「金夜，我要和昨天的妳約x」，性暗示意味濃厚，遭網友痛批像是A片的宣傳照。

Dcard論壇16日晚間出現「XX之夜，意義已經變成賣肉了嗎？」為題的文章，內容寫道：「大學的氛圍應該要這麼情色嗎，很像A片的宣傳照什麼的……拍這些照片的女孩心裡又是怎麼想，是很樂意被看光身體，還是被系上慫恿甚至逼迫？是不是該檢討這個校園亂象？」

網友將內容載圖，標題除了性暗示意味濃外，文宣更寫著「寂寞的夜，想找人陪嗎？在這瘋狂的夜晚，我還沒洗澡，熱水還沒滾啦！看完我的貼文，怦然心動，脹脹的小山，想像與他們共洗，先洗臉再洗頭，洗完身體前面換後面，神清氣爽，氣定神閒，好啦！別作夢，6/2財金之夜，我們在活動中心音樂廳，我們等你（妳）哦！」

事件爆發後，系學會已將臉書宣傳活動頁面下架，更在系上臉書頁，刪除相關宣傳文章。

中原大學回應，「財金系學會在本次活動宣傳上確有不當之處，系上已跟系學會告誡，系學會也決定停辦該活動，同時會檢討宣傳上不當之處」。

(中時)