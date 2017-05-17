浩鼎案 張念慈提6000萬擔保赴美奔喪 士院裁准
浩鼎案，被告張念慈違反貪汙罪遭檢方起訴，目前在士林地方法院審理中，但因張的岳父翟因壽過世，向法官聲請解除限制出境，合議庭裁定暫時解除限制出境、出海，並提6000萬擔保金。
士院指出，張念慈的岳父在今年4月24日在美國逝世，預定在本月27日舉行喪禮與追思會，並協助處理相關事宜，法院裁定自5月20日至6月1日暫時解除境管。
張念慈上次開庭5月3日結束後，即以影印的訃聞向法院聲請，但因文件不夠齊全，法院要求補強資料，張近日提出死亡證明、戶口名簿、訃告等資料，解釋出境的理由確實是赴美奔喪。
法院考量之前張也以開會為由出境，都有按時回國，考量涉犯並非5年以上重罪、逃亡可能性高低、家庭經濟狀況等，裁定解除限制出境，准許提出6000萬擔保金後單次出境。
(中時)
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