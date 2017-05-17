外帶手搖飲去冰加價 消保處指不合理

有消費者購買外帶飲品去冰，竟被要求加價購買，更有部分店家指定特定時段飲品價格加收5~10元，儘管消保官表示，只要事前有說明清楚，這就屬於契約自由的一部分，並無違規問題，但還是提醒業者應該完整揭露消費資訊，避免事後糾紛產生。

余小姐近期至北市某連鎖咖啡店購買冰拿鐵咖啡要求去冰，店員口頭告知去冰要加收10元，因為會用牛奶把飲品加滿，但店面價目標上並未標注，讓余小姐當場傻眼。消保處簡任秘書陳星宏指出，消費資訊應該要公開透明，否則消費者就會有臨時被剝一層皮的感受。

陳星宏說，這問題分2個層次，如果消費者願意多付10元取得去冰的拿鐵咖啡，那就沒有爭議，但倘若消費者不願意，就是後續協調問題，如果業者未先前告知收費方法，卻又額外收費，恐怕會引起民事糾紛。

而飲料店的加價方法還不止此一樁，北市有部分手搖飲店規定，在特定時段飲品價格會調整，例如晚間10點過後，價格全面漲5~10元，消保處消保官王德明表示，這屬於契約自由的部分，只要有事前告知消費者，消費者也同意，並無違規問題。

王德明指出，就像是計程車夜間加乘收費一樣，沒有違規問題，但還是建議業者，要盡量先讓消費者事先了解收費標準，避免事後衍伸出其他糾紛，「只要事先說清楚講明白，就無法干涉」。

(中時)