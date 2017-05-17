力勤賣過期肉品 台南查獲70公斤逾期大腸頭
台中市力勤農產公司販賣過期肉品，台南市也中標，台南市衛生局分別於本月6日、8日接獲台中市衛生局通知，力勤販售逾期冷凍雞腿、冷凍豬腸、去骨豬肉等產品到台南下游業者「上論食品有限公司」、「巨通商行」及「成龍號」，於成龍號查獲逾期的大腸頭70公斤，責令業者退貨回源頭供應商，業者已於9日完成退貨。
台南市衛生局指出，接獲台中市通知後，前往下游清查，雖未發現上述逾期品項，但發現期限為2016年7月1日的大腸頭，逾期近一年。衛生局強調，若食品涉製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列，即違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依同法第52條應予沒入銷毀；並依同法44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。
衛生局長陳怡呼籲，食品業者於進貨驗收時須落實食品標示的管理，避免購入逾有效日期或標示不明之食品。消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。
(中時)
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