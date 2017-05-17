世大運售票成本3000萬 北市府恐倒貼賣票

世大運將在8月舉行，開閉幕式及賽事票價日前出爐，議員王世堅今在議會表示，市府預計世大運總票房約6730萬元，但光是委託廠商售票就花3000萬元，他痛批，若開閉幕遇大雨還要取消退票，屆時總票房會低於成本，市府還要「倒貼賣票」，荒唐至極，乾脆直接開放市民入場，「連票都不要賣了。」

王世堅今在議會教育部門指出，世大運售票以中低價位為主，開閉幕式分別有8成票落在800元和500元，賽事則是200元或300元，另外還有身障人士、低收入戶等折扣。市府對整體票房收入的「期望值」是6730萬元，但竟然花3000萬委託廠商代售，成本佔票房近半，「開什麼玩笑」。

王世堅還說，世大運開閉幕是票房最主要來源，但根據目前雨備方案，若遇到大雨整個典禮都要取消，事後還得退票，等於連3000萬票房都不到，豈不是要倒貼。他質疑，一般售票系統成本僅佔票房5％，世大運卻佔50％，完全沒有成本概念，實在太荒唐，還不如直接開放給市民入場算了。

世大運開閉幕最怕颱風攪局，日前台北市長柯文哲曾說，最後1個月要吃素，希望一切順利。對此，王世堅今痛批「悲哀」，這麼大的賽事竟要由上天決定，他現場詢問文化局長鍾永豐、體育局長鄭芳梵，「有沒有要跟進吃素」，兩人都說「沒有」。

日前執委會針對開閉式，提出3級雨備方案，若雨勢不大，將發給選手、觀眾雨衣、簡化典禮，但若遇豪大雨，可能取消節目或擇日舉辦。王世堅質疑，閉幕式怎麼能擇期，大家回程機票都訂好了，「誰跟你擇期舉辦？」他認為，應有另個室內場所當作備案，若下雨可移到小巨蛋舉辦開閉幕。

對此，鍾永豐為難地說，目前開閉幕節目是以台北田徑場的規模為設計基準，不過針對議員的說法，會評估看看。

(中時)