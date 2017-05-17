誣指李應元與台化高層餐會 吳子嘉判拘役50日
《美麗島電子報》董事長吳子嘉，去年10月在電視節目中，指環保署長李應元私會台化高層，因而對台化彰化廠關廠爭議案態度大轉彎，李應元否認並發聲明反駁吳子嘉，要求公開道歉不成後，自訴吳涉嫌妨害名譽。台北地院今(17)日審結，法官依加重誹謗罪判吳子嘉拘役50日，可易科罰金。
吳子嘉去年10月7日，在三立新聞台「新台灣加油」節目中，發言指稱李應元在同年9月25日中午，在台中有私人飯局，與會人士有台化高層，質疑李應元這場神祕飯局是對台化案態度轉彎的關鍵。
李應元知悉後，發表聲明鄭重澄清，絕無吳子嘉所指稱之事，並認為吳所言，是「無的放矢，子虛烏有」，要求道歉。但吳子嘉說他的指控有所依據，絕不道歉。
李應元憤而到台北地院自訴吳子嘉涉嫌加重誹謗罪，審理期間，李還親自出庭陳述，法官審理後，認定吳說法不實，未善盡合理查證義務，今(17)日審結判吳拘役50日，可易科罰金5萬元。
(中時)
關鍵字：台化彰化廠關廠爭議案、李應元、台化、吳子嘉
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