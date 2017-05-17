豬哥亮治病奉神明指示 醫嘆瘦成皮包骨去世

藝人豬哥亮本土草根形象強烈，連帶的也十分信奉神明，而他的大腸癌診療過程是「成也神明、敗也神明」，讓台大主治醫生梁金銅十分感嘆，最後豬哥亮瘦成「皮包骨」在肝昏迷中逝世。

豬哥亮以前喜歡跑宮廟、求明牌，可能已經習慣凡事問神明的方式，台大醫梁金銅歸究豬哥亮耽誤大腸癌治療的原因，有一項是求神問卜的信仰，也就是豬哥亮曾向梁金銅表示，神明說他不會早死，可以活到7、80歲！

「不會早死」讓豬哥對於自己的身體過於自信，應該2周1次進行化療，到後來拖到3周、1個月才來。梁金銅說，這次豬哥亮在3月入院治療時，已無法化療，腫瘤壓迫胃部、加上直腸腫瘤影響，讓他「吃不下、拉不出」。

豬哥亮在最後階段的治療中，已經無法進食，靠著靜脈注射補充營養，醫生也沒有給予積極治療，梁金銅表示，基本上已是安寧治療，給嗎啡止痛，最後豬哥亮是瘦成「皮包骨」走了。

不過，梁金銅強調豬哥亮因為拜神虔誠，展現相當強的生命力，去年8月進台灣開刀治療也是「奉神明的指示」，當時梁金銅認為他還可以活1年，可是豬哥亮沒有配合治療，雖然四處拜拜也無效，結果提早3個月壽終正寢。

(中時)