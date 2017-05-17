豬哥亮治病奉神明指示 醫嘆瘦成皮包骨去世
藝人豬哥亮本土草根形象強烈，連帶的也十分信奉神明，而他的大腸癌診療過程是「成也神明、敗也神明」，讓台大主治醫生梁金銅十分感嘆，最後豬哥亮瘦成「皮包骨」在肝昏迷中逝世。
豬哥亮以前喜歡跑宮廟、求明牌，可能已經習慣凡事問神明的方式，台大醫梁金銅歸究豬哥亮耽誤大腸癌治療的原因，有一項是求神問卜的信仰，也就是豬哥亮曾向梁金銅表示，神明說他不會早死，可以活到7、80歲！
「不會早死」讓豬哥對於自己的身體過於自信，應該2周1次進行化療，到後來拖到3周、1個月才來。梁金銅說，這次豬哥亮在3月入院治療時，已無法化療，腫瘤壓迫胃部、加上直腸腫瘤影響，讓他「吃不下、拉不出」。
豬哥亮在最後階段的治療中，已經無法進食，靠著靜脈注射補充營養，醫生也沒有給予積極治療，梁金銅表示，基本上已是安寧治療，給嗎啡止痛，最後豬哥亮是瘦成「皮包骨」走了。
不過，梁金銅強調豬哥亮因為拜神虔誠，展現相當強的生命力，去年8月進台灣開刀治療也是「奉神明的指示」，當時梁金銅認為他還可以活1年，可是豬哥亮沒有配合治療，雖然四處拜拜也無效，結果提早3個月壽終正寢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。