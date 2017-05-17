宮廟正對面種大麻 疑將販毒牟利轉投餐飲

刑事局南打破獲製毒集團藏身屏東透天厝，查獲大麻乾燥品2000公克，初估市價300萬元。(劉宥廷翻攝)

警方查獲主嫌陳男是間餐飲店股東，16日趁新店開幕時上門逮人，全案依毒品罪送辦。(劉宥廷翻攝)

32歲陳姓男子栽種大麻，疑利用販毒牟利，再用這非法的錢轉投資餐飲店，刑事局偵8大隊據報追查，16日趁新店開幕時上門逮人，共逮獲主嫌陳男等3人，查獲大麻乾燥品2000公克，初估市價300萬元，警表示，他們在屏東透天厝栽種製毒，正對面還是間宮廟，應證神明不保佑做壞事。

刑事局南打指出，清查過濾多件南部販毒集團，驚覺大麻來源可能來自高雄、屏東一帶的製毒集團，而這製毒集團的貨源充足、包裝精美，成了不少大麻吸食者的供應商；警方歷時2個月追查、蒐證，鎖定製毒工廠就藏身屏東1處透天厝，用水耕法種植，還大膽設在宮廟正對面。

警方跟監發現，製毒集團成員狡猾，常不斷變換出沒時間，企圖躲避警追緝，4月17日第1波收網行動中，逮捕旗下的陳姓成員，也驚動主嫌陳男等人；陳男隨即夥同31歲謝男、32歲許男南下屏東，漏夜收割144株大麻，且烘乾帶往高市三民區藏放。

警方調查掌握主嫌陳男，是1家餐飲店股東，昨趁新店開幕之際上門逮人，且同步持搜索票到他住處搜查，驚見房間內一片綠油油的大麻烘乾植株約2000公克，屬南部近年來最大宗。

陳男供稱，在屏東栽種大麻約1年多時間，去年11月、今年1月各收成1次，強調自行食用，否認販毒；謝男也坦承栽種大麻，許男則供稱幫忙搬運設備。不過，警懷疑陳男疑將販毒牟利，當作轉投資資金，全案依毒品罪送辦。

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(中時)