癌症時鐘撥快轉 每5分6秒有1人罹癌

依據最新的台灣癌症統計，平均每5分6秒有1人罹癌，其中大腸癌、乳癌、口腔癌分列癌症發生人數第1、3、5名；子宮頸癌為女性癌症發生人數第8名！南投縣衛生局提醒民眾，透過篩檢發現潛藏的癌症，早期發現治療效果佳。

衛生局指出，以發生人數占癌症發生人數155的大腸癌為例，好發於50歲以上的成人，若經篩檢發現，有95％以上屬於癌前病變及0-2期的早期癌症，但若不是經篩檢所發現的癌症，則早期比率不到5成，預後較差。

衛生局表示，5月縣內各衛生所辦理「溫馨篩檢送幸福」，凡現居南投縣並符合3年以上子宮頸抹片、或2年以上乳房攝影檢查未檢者，攜帶健保卡至衛生所完成檢查即贈禮券，送完為止。

另外，縣內多家醫院也設有癌症篩檢服務窗口，民眾可就近洽詢進行篩檢，如須查詢鄰近篩檢院所資源，可至「南投縣政府衛生局」網站查詢。

(中時)