好極光錯過再等11年！加拿大航空開航限定來回含稅25201元起

加拿大黃刀鎮絕美極光夜景。圖：加航提供

加拿大航空台北-溫哥華使用全新波音787夢幻客機執飛。圖：加航提供

誰說極光只有冬天才能看見？全球最容易一睹極光之美的神祕聖地，就在加拿大黃刀鎮！一生必去一次的夢想之旅不再遙不可及，即將於6月9日開航台北直飛溫哥華航線的加拿大航空，挾帶著加拿大國內最多航點的優勢，提供台灣旅客一站式訂票的便利服務，可輕鬆由溫哥華經卡加利或艾德蒙頓轉往黃刀鎮！

即日起至2017年6月18日(晚間23點59分為止)，只要至加拿大航空官網輸入限定優惠代碼「TWMRT17」訂購台灣出發前往黃刀鎮之機票，即有機會享來回含稅只要TWD25,201元起！每航班的優惠座位有限，歡迎台灣旅客們把握開航限定的獨家優惠、立刻出發一圓極光夢吧！

被譽為「北極光之都」的黃刀鎮，地理位置得天獨厚、就位於北半球極光帶正下方，號稱一年365天中有多達250天都可以看見極光，被極光愛好者們視為全球賞極光命中率最高的地點，就連英國威廉王子與凱特王妃都曾親自造訪此鎮，加拿大官方的極光觀測站也設在此地，第一時間向全世界分享繽紛絢麗的極光。

加拿大航空也特別提醒，2017年是極光周期末期，有極大的機會能感受到不經意抬頭、就看見絕美極光近在眼前的震撼，想要初次追極光就上手，加拿大黃刀鎮絕對是最佳的選擇！

除了提供最超值的票價給自由行旅客之外，加拿大航空也與多家旅行社夥伴合作，推出全台灣最超值「加航假期－加拿大黃刀鎮『遇見幸福、TEEPEE賞極光』7天」特色行程，每人含稅TWD$79,900元起(每團前16名，第二人優惠TWD$4,000元)，保證連續住宿黃刀鎮三晚、其中兩晚停留在黃刀鎮賞極光最佳位置的原住民Teepee帳篷區、輕鬆捕捉極光最美的一刻。

行程搭配刺激好玩的雪地滑輪胎、電影場景中經典的狗拉雪橇、營火烤棉花糖等體驗，訂票及詳細行程資訊請洽詢巨匠、理想、五福、新進、金龍永盛、良友、上順、行家與再興國際等各家旅行社。

(工商)