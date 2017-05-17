端午連假到 太魯閣國家公園合流露營區正夯
太魯閣國家公園境內無光害，是露營愛好族搶看星空的首選紮營點，目前境內唯一開放露營的合流露營區，更是連假期間一位難求的景點，太管處副處長張登文呼籲，端午連假預約將於20日開放，有意前往的民眾務必看準時機搶位。
端午連假將至，不少民眾開始著手安排旅遊行程，太魯閣國家公園近日來杜鵑花大開，豐富的動植物生態深受露營遊客喜愛，鄰近岳王亭、綠水步道及天祥遊憩區等景點的合流露營區及綠水野營地，是唯一開放的露營區，太管處呼籲民眾，「在非露營區露營就是違法」，違者可依法開罰。
位於中橫公路171.4K處的合流露營區，共有12座木帳台營位，露營區提供水、照明、公廁（內設有冷水淋浴間）、洗滌台等設施，每一帳台營位每日收費新臺幣300元，平日及一般假日依遊客抵達先後順序登記使用，端午節假期將於20日起開放預約，額滿為止。
除了合流露營區之外，合流以西約800公尺處的綠水另有綠水野營地，提供有照明及洗滌台，但無帳台及淋浴設施，廁所可使用綠水服務站賣店公廁，採免預約、免收費方式管理，約可容納數十組帳篷。
合歡山因無光害、滿天星斗聞名，也是不少遊客偷渡搭營的地點，太管處強調，目前僅開放「綠水合流」露營區，其餘區域「禁止」搭帳，柔性勸離不聽者，將依違反「國家公園法」開罰，盼民眾能夠遵守法規，避免破壞遊興。
(中時)
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