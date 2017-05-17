臨時會拚優先法案 蔡英文：歡迎監督、願意討論

民進黨今天中常會，黨團總召柯建銘以「執政週年立法院通過之重大法案及影響」為題專案報告。蔡英文在中常會中裁示，「我們歡迎監督、我們願意討論，但討論不是拖延，監督也不是阻擋」。

民進黨發言人吳沛憶轉述柯建銘報告指出， 第9屆立法院迄今通過168件法律案，其中82案為行政院函送，也完成政黨輪替後首度由行政院編列的「106年度中央政府總預算案」。促進轉型正義條例、前瞻基礎建設條例、年金改革法案、國民體育法、科技基本法，預計在臨時後通過，預計18日開會討論臨時會召開時程。

吳沛憶轉述兼任黨主席的蔡英文總統的裁示指出，這一年來，她相信大家都感受到執政的責任跟壓力，在外部，國際環境正在變化，每一個國家都在尋找因應之道；在內部，人民對改革的期盼也非常急切，但改革工作經緯萬端，必須穩扎穩打，才能夠實現。

蔡總統說，民進黨是執政黨，要對改革負起完全的責任，希望在野黨不要阻擋，一起推動。她也趁這個機會，呼籲所有的在野黨，改革不能延緩，建設不分藍綠，這些都是全體人民要共同承擔的事，停止惡鬥、放下成見，團結在一起，國家才會往前走。

(中時)