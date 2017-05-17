一例一休輔導期無限延長？勞動部話沒說死

一例一休爭議過大，彰化縣長魏明谷表示希望輔導期無限期延長。勞動部回應，7月份將近入檢查期，但同時也會進行宣導、輔導，三管齊下，並非檢查期開始了就不進行輔導，至於檢查期細項，將再擇期公布。

勞動部次長郭國文指出，會再與魏明谷溝通，目前是一例一休的輔導期，7月進入檢查期後，不代表輔導期就要停止，而是會繼續實施，至於7月檢查期的執行內容，將再擇期對外說明。

(中時)