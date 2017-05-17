東亞青奧 大陸回覆暫定派241選手參賽
中國突襲台北世大運放棄參加團體賽！市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠17日在市議會中，質疑2019台中東亞青運中國也可能杯葛，要求台中市府備好18套劇本應變，並問運動局長王慶堂，觀眾席上究竟可不可以手持國旗加油，要求東亞青運應以國格為重。
台中市政府運動局長王慶堂說，目前預報名已收到東亞奧林匹克委員會9個會員國回覆，中國大陸在所有項目全數報名，並派遣241位選手參賽，至2019年初才會確認選手名單。民眾可否攜帶國旗進入觀眾席，副市長林依瑩說，將循奧運模式積極持續向奧會爭取。
張玉嬿、蔡雅玲說，中國缺席台北世大運團體賽明顯有政治意涵，台中東亞青運也會碰到相同問題，運動局做好因應措施了嗎？邱素貞指出，台北主辦的世界大學運動會中，中國大陸突決定不參加所有團體項目，僅參加個人賽；大陸參加2019東亞青奧的態度如何？
謝志忠表示，東亞青運除觀察國關島，會員才8國，香港、澳門、北韓、蒙古有可能受到中國政治因素影響，千萬不要花10億預算，最後變成「台日韓3國友誼賽」，運動局應及早確認參加國家，思考因應措施。
王慶堂表示，日前已收到東亞奧林匹克委員會9個會員國預報名資料，目前確認所有會員國都會參賽，大陸會參加所有項目派遣241位選手；東亞青奧採三階段報名，現在預報名為第一階段，2018年底確定人數，2019年初方確定選手名單。
(中時)
關鍵字：東亞青奧
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