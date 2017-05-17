罕見以比特幣買毒種子 男子自宅種大麻遭逮

王男供稱，因患有輕微憂鬱症，曾在網路上看過大麻可減輕憂鬱症狀，所以從網路上習得大麻種植技術後，以比特幣向國外網站購買大麻種子回台，並在其住宅房間內自建溫室栽種。（ 陳麒全翻攝）

航警日前接獲線報鎖定桃園市王姓男子疑似在自宅種植大麻，16日持拘票前往王男住處查察，當場查獲大麻活株19株及栽種工具、照明設備各1批等證物。（陳麒全翻攝）

航警日前接獲線報鎖定桃園市王姓男子疑似在自宅種植大麻，16日持拘票前往王男住處查察，當場查獲大麻活株19株及栽種工具、照明設備各1批等證物。（陳麒全翻攝）

王男住處被查獲大麻活株19株及栽種工具、照明設備各1批等證物。（陳麒全翻攝）

航警日前接獲線報鎖定桃園市王姓男子疑似在自宅種植大麻，16日持拘票前往王男位住處查察，當場查獲大麻活株19株及栽種工具、照明設備各一批等證物。王男落網後供稱，因患有輕微憂鬱症，曾在網路上看過大麻可減輕憂鬱症狀，所以從網路上習得大麻種植技術後，以比特幣向國外網站購買大麻種子回台，並在其住宅房間內自建溫室栽種。

因近期查獲多起國人非法運輸大麻花成品及大麻種子入境來臺案件，航警局研判國內大麻市場呈現供不應求的狀態，判斷應有不肖份子為牟取暴利，非法購買大麻種子自行栽種販售。航警表示，日前接獲線報後清查過濾相關資料，鎖定桃園市一名37歲王姓男子疑似在自宅種植大麻，經桃檢林育駿檢察官指揮、專案小組現場勘查、多日埋伏及蒐證後，確定王男涉嫌重大，於16日下午1時許持拘票前往王男位於桃園市龍壽街住處查察，當場查獲大麻活株19株及栽種工具、照明設備各一批等證物。

王男在偵訊時供稱，因患有輕微憂鬱症，曾在網路上看過大麻可減輕憂鬱症狀，所以從網路上習得大麻種植技術後，為了躲避警方查緝，王男還特別以無法查詢雙方身份來源，相對較隱密性的虛擬貨幣「比特幣」，向國外網站購買大麻種子回台，並在其住宅房間內自建溫室栽種。

航警表示，在王男住處查獲的大麻成株後，約可收成近4千公克大麻，市價約新台幣3百萬元，並可毒害約1萬人次，全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航警也呼籲，大麻在我國屬第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科幣1千萬元以下罰金。且吸食大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，尤其，學校及家長應多加關心青少年之生活，避免少年因好奇心驅使而嘗試毒品，以致遺憾終身。

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(中時)