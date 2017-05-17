同框太殘酷！梅克爾小法第一夫人1歲 外貌年齡大PK

法國第一夫人布麗姬和德國總理梅克爾(右)。(圖/美聯社)

馬克宏16日訪德國和梅克爾見面。(圖/美聯社)

政見親歐盟的法國新總統馬克宏任內首度外交出訪，就選擇前往德國和總理梅克爾見面，而外界也相當關注馬克宏是否會帶著妻子布麗姬一展外交魅力，不過昨天和梅克爾的會面上卻沒看到這位充滿傳奇的法國第一夫人的影子，不少網友相當期待她和梅克爾同框的畫面，因為有趣的是她們年齡相仿，梅克爾只比布麗姬小一歲而已，但是兩位祖母級的女性，在外貌和氣質卻給人大不同的感覺。

馬克宏(Emmanuel Macron)當選之後，外界常將他充滿話題的妻子布麗姬(Brigitte Macron)和德國總理梅克爾（Angela Merkel）拿來比較，1953年出生的布麗姬和1954年出生的梅克爾只差了一歲，但在外貌上卻給人非常不同的感受，不少網友認為年紀比較小的梅克爾看起來竟然比布麗姬還老，不過問題並非出在梅克爾身上，而是布麗姬非常會保養。

過去有專家曾懷疑，外貌看不出實際年齡的布麗姬可能有做過輕微醫美手術，包括牙齒美白貼片、打肉毒桿菌或是拉皮手術。不過無論整型與否，布麗姬年輕的樣貌多事歸功於於她苗條、健美的身材，以及年輕俐落、可以隱藏歲月痕跡的造型，儘管已經64歲的她卻什麼造型都勇於嘗試，高跟鞋、短裙、無袖洋裝、皮褲等，讓人見識到她的高衣Q。

布麗姬造型多元，高跟鞋、皮褲、無袖洋裝什麼都敢穿。(圖/美聯社)

至於身為一國領導的梅克爾，已經執政了長達12年，期間她多以長褲、長袖的套裝出現在世人的眼前，沒有太多變化。而氣質上，因工作上的需求，讓她總是以嚴肅正式的表情示人，包括她經典姿勢 ─ 手在身前擺出梅克爾菱形（Merkel-Raute）都讓人覺得她霸氣十足，相對之下，就少了布麗姬的陽光活力，外貌年齡看起來自然大出了許多。

梅克爾當總理12年來以長褲套裝現身。(圖/美聯社)

無論如何，布麗姬和梅克爾是法國總統馬克宏目前生活中最重要的兩個女人，她們分別作為馬克宏私人生活中的最佳夥伴以及工作中最堅定的盟友，讓人期待她們未來在歐洲政壇上大放異彩。

(中時電子報)