藥物成癮只是跌倒，幫孩子再站起來就好(圖/康健雜誌提供)

多對車燈照亮雨後夜晚，默默聚到台北市天母某小巷附近停下。士林地方法院調查保護室主任陳甘華在聚會廳對50多位青少年和爸媽說：「他在飲料店打工，我去看他，同事都空出位置給他搖手搖杯，好可愛！」這名高壯少年比嬌小的陳甘華高一個半頭。她稱讚他工作認真，媽媽上班買早餐時，都會順便探望一下他的工作；孩子現在能自立賺錢過生活，心中平安。媽媽含淚微笑點頭。

在陳甘華眼中，每個孩子都有可愛之處。她把孩子中斷成癮藥物後忍不住再使用稱作「跌倒」，總是鼓勵：「跌倒一兩次，不能氣餒，記得站起來繼續走。」但她不只有慈，還有威。鏡片後的眼睛一掃如刀片，嘴角一沉，自顧自講話、桀傲不馴的少年少女們立刻安靜。

在座所有爸媽的小孩都因吸食成癮藥物，被法院判觀察、保護管束等各種處遇。到了分組時間，媽媽們拉出摺疊椅圍成一圈，爸爸則在隔壁房間，孩子們在另一邊。母親們一個個開口說話：「擔心到睡不著覺，吃也沒味道，心裡好氣……，」一左一右兩位給她一個擁抱，「先顧好自己，才能照顧好小孩，」分享過來人的經驗談。

士林地方法院調查保護室心理測驗員何炳輝指出，因為「吸毒」長年背負污名化，爸媽不可能像其他事一樣去跟親友訴苦，更無從討救兵，這群爸媽聚在一起，現場也有社工、志工，比一般家輔團體更可提供情緒出口，遇到問題也能互相打聽。地點借用教會地下室，「鄰居問起怎麼每星期這時候都出去，也可以回答『去教會』，」透露出爸媽的難處。

７重點，發現孩子使用成癮藥物

士林地方法院調查保護室心理測驗員何炳輝根據輔導青少年的經驗，列舉出7個觀察重點：

●出現「固著行為」

全副注意力宛如黏固在眼前的事情上。何炳輝形容，例如看到少年猛滑手機，可以連續好幾小時手指滑不停、不移開視線。

●說話時話題四處飄移

一般對話是你拋我回，不離開主題，但藥性未退淨時，他們說話的內容會跳來跳去，感覺跟你不在同一條軸線上。

●兩眼沒辦法直視你

說話時轉開眼神或游移，因為他們會不自覺疑神疑鬼，升高對人的警戒心，害怕你正懷疑他或要對他不利。何炳輝表示，「這種閃避的表情很明顯，我看到就會直接問：是不是剛用過藥？還是前幾天有用？」

●精神異常的好

青少年的精神非常旺盛，可以一、兩天不睡覺，但之後會忽然大睡。這種現象主要出現在安非他命類藥。

●沒食慾，人愈來愈瘦

●表情有些恍神地走來走去

●身上有怪味

例如抽K他命，身上會帶著一股塑膠味道。

何炳輝也分享另一個關鍵，原來藥頭經常是買來市面上現成的即溶咖啡包、奶茶包等，剪開倒出後按照配方秤好藥填進去，接著用熱熔封壓機封口。因此仔細看會發現咖啡包口紋路不大連貫，和正常包裝的壓紋流暢不一樣。不過何炳輝也直言，這種變化並不顯眼，如果不是有心細看，一般人很容易忽略。【全文未完，完整內容請見《康健》222期】

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)