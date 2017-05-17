小S驚爆大S汪小菲「沒事吵架就說離婚」
小S近來行程爆棚，除了要為新片《吃吃的愛》跑宣傳，愛奇藝節目《姐姐好餓》第二季也即將在明天18號開播，日前官方更曝光一支預告片，想不到小S疑似說溜嘴，竟在節目中驚爆姊姊大S「沒事吵架就說要離婚」，讓汪小菲當場「頭上冒出3條線」好尷尬！
小S主持風格幽默又犀利，連姊姊大S也不放過，在節目開起大S與姊夫玩笑，「姊，祝你們將來一片美好、白頭偕老。」大S才接話「謝謝，一定會的啊」不久，果然小S又冒出驚人之語「不要沒事吵架就說要離婚好不好」，令網友看了哈哈大笑。
(中時電子報)
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