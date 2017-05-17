斐濟撤館，陸學者：國際社會更願意和大陸來往

斐濟裁撤駐台代表處，大陸涉台學者倪永傑表示，這顯示國際社會更願意和大陸往來。（圖片摘自中評社）

斐濟總理巴依尼馬拉馬14日才剛率團赴北京出席「一帶一路國際合作高峰論壇」，17日即傳出斐濟決定裁撤駐台代表處。大陸涉台學者倪永傑表示，兩件事沒有因果關係，也不能據此推斷大陸在檯面下運作，但國際社會更願意和大陸往來，能夠獲得更多的利益，則是不爭的事實。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑表示，從台灣駐奈及利亞外館被摘牌，到斐濟裁撤駐台代表處，顯示大陸對國際社會的吸引力更大，提供的資源更多，例如「一帶一路」倡議能讓這些國家獲益，因此主動加強和大陸的經貿與政治互動。

倪永傑表示，北京不一定要針對台灣做些什麼，但是藉由主導成立亞投行、一帶一路倡議等政策，自然吸引許多亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲的國家支持，如果他們與台灣降低關係，也是這些國家經過評估後做出的選擇。

倪永傑表示，蔡英文總統應認清國際大趨勢，不論如斐濟小國，或是英美法等西方大國，都願意和大陸維持穩定的關係，「台灣如果持續和大陸對抗、抱美國大腿，後果十分危險。」

此外，大陸外交部發言人華春瑩17日在例行記者會中重申，堅持「一中」原則是國際社會「人心所向、大勢所趨」；至於大陸是否施壓，華春瑩則沒有回應。

華春瑩表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。這是國際社會的共識，也是由聯合國決議等一系列國際文件所確立的準則。」她重申，堅持「一個中國」原則，是國際社會的人心所向，也是大勢所趨。

至於斐濟駐大陸官員赴台協助撤館？陸方是否暗中施壓？此事是否代表「兩岸外交戰再起」？華春瑩則沒有回應。

大陸國台辦發言人此前曾多次在例行發佈會上表示，國際社會普遍奉行「一個中國」政策，並以此來處理涉台事務。一個中國原則具有不容置疑的歷史事實和法理基礎。國際社會普遍奉行一個中國政策是大勢所趨。在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」是注定沒有出路的。

(中時)