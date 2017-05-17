官員竟要年輕人多買股票 李明賢：救台股 回去問蔡英文！

金管會副主委鄭貞茂要年輕人多買股票救台股。李明賢怒批，不如先拚經濟，快回去問你的大老闆蔡英文（圖）！（資料照片，陳君瑋攝）

為救台股，金管會副主委鄭貞茂竟說，年輕人若不進場買股票，對資本市場是危機。國民黨文傳會副主委李明賢憤怒說，年輕人光繳學貸、房租就吃不消了，財經官員竟要年輕人多買股票。並指鄭貞茂要救台股，不如先拚經濟，快回去問你的大老闆蔡英文吧！

李明賢指出，主計處首季青年人失業率12.07%創3年來新高，居然有財經官員要年輕人多買股票，這不是何不食肉糜嗎？就如同那一句俗諺「生吃都不夠了，擱有倘曬乾」，年輕人光是繳學貸、房租就吃不消，如何多買股票！官員心態距離基層，相差有幾萬光年的距離。

根據統計，30歲以下受僱就業者中，更有55％月薪不到3萬元、86%月薪不到4萬元；而20至24歲平均月薪僅26K，請問金管會高官看過嗎？

李明賢奉勸政策官員，可不可以不要坐在冷氣房裡面決策？要救台股，就先拚經濟，把經濟弄好，股票自己有人會買，救台股要問誰，官員回去問你大老闆蔡英文吧，「甚麼時候才要真正拚經濟」！

網友酸說：「不說嚇死人，說了笑死人。」「x！基金都買不起，還買股票。」「菜英文說最照顧年輕人，她的話能聽屎就能吃了！」「有甚麼樣的總統，就有甚麼樣的官員，要年輕人投資股票？肚子都顧不了，還要顧投資，股票包賺？嘖嘖嘖！講話有經過大腦嗎？還是大腦已經萎縮！」

(中時電子報)