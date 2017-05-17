一例一休掀爭議！ 彰化縣長魏明谷：輔導期無限期延長
一例一休引發諸多爭議，勞、資都不滿，面對議會定期大會議員們質詢，要求彰化縣主動暫緩，彰化縣長魏明谷也發難了，公開表示，希望一例一休輔導期延長，「甚至無限期延長」。
國民黨籍議員張瀚天今天在議會質詢，指出小英民調直直落，一例一休引起最多的不滿，這個政策，恐怕會拖累，成了縣長魏明谷尋求連任最大危機，企業主反對，勞工也反對，讓台灣失去競爭力，建議在7月正式實施前，彰化縣能夠主動暫緩。
民進黨籍縣議員林士堅也說，一例一休政策的本意是減少工時，保障勞工權益，讓企業合理發展，卻引來勞工及企業主不滿，證明是政府根本是管太多了。
魏明谷答詢表示，推動一例一休政策，勞工和企業主都有不同的聲音，依這項政策的實施期程，宣導期3個月、輔導期3個月，預定7月實施，距離實施期間還有1個月時間，他也希望能再把輔導期延長，甚至無限期延長。
魏明谷的無限期延長說法，等於是綠營執政內部自己開了第一槍，魏明谷說明，勞基法新修正一例一休的政策，因為勞工和企業主都不滿，才提出中央無限期延長輔導期，雇主若違反新修訂的法令，希望政府就「一直輔導、輔導、輔導」，不要開罰了。
魏明谷強調，雇主違反沒修改的勞基法法令，勞檢單位當然要罰，但若違反新修正
，希望就「無限期輔導下去」，政府只要做到落實周休二日，不強迫勞工加班即可，勞工需要加班、想要加班，就給他們加班，但是加班或不加班，不能列入工作考績。
(中時)
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