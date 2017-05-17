藍黨魁戰負面攻擊多 潘維剛：快變釋迦

國民黨主席選舉倒數計時，各方陣營交鋒激烈，候選人之一、前立委潘維剛表示，她的臉書疑似遭到不明網軍以各種奇怪理由惡意檢舉。潘維剛無奈表示：「黨主席選舉花招百出，當年總統選戰都沒有這麼認真，連催票圖片都可以檢舉成色情廣告，真是令人大開眼界。」

潘維剛表示，她自參選以來秉持「非典型選舉、不黨內互打」，希望在國民黨最危機的時刻團結起來，但一路以來，她遭特定陣營惡意攻擊，被打得「滿頭包」，自嘲「都快變成釋迦」，她顧及黨內同志之情不願意追究，只希望各方陣營自制。

潘維剛表示，她長期修習佛法，如果被打得「滿頭包」能讓國民黨更加團結的話，她也願意承受，她強調唯有「往內不互打，往外用力打」，國民黨才能找回人民信心、贏回台灣未來。

(旺報)