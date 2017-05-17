C型肝炎傳染途徑 不只針具重複使用
北部某診所重複使用針具，導致患者感染C型肝炎事件。南投醫院院長洪弘昌表示，C型肝炎傳染途徑，不只是針具重複使用，包括不安全性行為、共用牙刷、刮鬍刀及指甲剪等，都是常見的傳染途徑！
南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，可能經由血液、體液傳染的病毒性疾病，為病毒性肝炎（B型肝炎、C型肝炎）及愛滋病毒，其中B型肝炎病毒的傳染力最高，其次是C型肝炎病毒，愛滋病毒的傳染力反而較低。
廖嘉宏表示，一般成人感染B型肝炎，大多呈現急性發作症狀，例如發燒、黃疸等，較不會成為慢性帶原者；但患者受到C型肝炎病毒感染後，約7-8成會演變成慢性肝炎帶原。
洪弘昌表示，南投醫院使用更高規格安全針具，回收式或遮蔽式的設計，讓針頭無法重複使用；安全針具也可減少醫事人員被針扎，而感染疾病的風險。
南投醫院是南投縣傳染病防治指定醫院，擔負防疫的公醫使命，不論是感染防護措施、針具使用及藥品管制，皆依相關規定執行，建立安全的醫療環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。