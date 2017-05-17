C型肝炎傳染途徑，不只針具重複使用

洪弘昌表示，南投醫院使用高規格針具，保護患者和醫護人員健康。（廖志晃翻攝）

北部某診所重複使用針具，導致患者感染C型肝炎事件。南投醫院院長洪弘昌表示，C型肝炎傳染途徑，不只是針具重複使用，包括不安全性行為、共用牙刷、刮鬍刀及指甲剪等，都是常見的傳染途徑！

南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，可能經由血液、體液傳染的病毒性疾病，為病毒性肝炎（B型肝炎、C型肝炎）及愛滋病毒，其中B型肝炎病毒的傳染力最高，其次是C型肝炎病毒，愛滋病毒的傳染力反而較低。

廖嘉宏表示，一般成人感染B型肝炎，大多呈現急性發作症狀，例如發燒、黃疸等，較不會成為慢性帶原者；但患者受到C型肝炎病毒感染後，約7-8成會演變成慢性肝炎帶原。

洪弘昌表示，南投醫院使用更高規格安全針具，回收式或遮蔽式的設計，讓針頭無法重複使用；安全針具也可減少醫事人員被針扎，而感染疾病的風險。

南投醫院是南投縣傳染病防治指定醫院，擔負防疫的公醫使命，不論是感染防護措施、針具使用及藥品管制，皆依相關規定執行，建立安全的醫療環境。

(中時)