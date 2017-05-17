消失的竹籠厝 李養古工法重現完整打造縮小版模型屋

今年75歲的李養，對竹籠厝的建造仍維持古工法，當年一起建竹屋的夥伴皆已往生，原來改養乳牛的他，近年重拾舊業，先從模型屋作起，作品在台灣歷史博物館展覽。（程炳璋攝）

竹籠厝是台江早期移墾時的代表房屋，興建時講究小細節，甚至動工日還要看天時與屋主的生辰八字才行。（程炳璋攝）

早期移墾到台灣西南沿海的居民常以「竹籠厝」為居，遇上水患還能扛著屋子走，而有「扛厝走溪流」的生活習性，這項台灣特有的建築工藝逐漸失傳，台灣歷史博物館研究人員在安南區找到懂得整套古工法的李養，他打造的模型屋即日起在館內教育大樓一樓展出至10月15日。

清末時，一群移墾至台南西南沿海的居民，一來沒錢，二來常因開墾而遷移，只好當地取材，以刺竹為材打造竹籠厝，這種屋子冬暖夏涼，適合南台灣沿海氣候，且重量輕，遇上水患或者改變移墾區域，可以將屋子扛著走，台灣光復後，隨著磚瓦、水泥屋的興盛，這項技術逐漸沒落。

台灣還有數位懂得竹籠厝工藝的師傅，但已罕見會整套古工法的人，台史博的研究員在安南區找到75歲的李養師傅，他的技術傳承父親，在日據時期曾有8人規模的家族工班，可按照完整的古工法打造竹籠厝。

李養在退伍後就漸漸少蓋竹籠屋，近20年改養乳牛為業，李家原本保留在新吉庄的兩棟竹籠厝，也因年久失修，在12年前處理掉。

隨著傳統工藝被重視，李養近年屢被邀請打造模型，他細膩的工法，連成大建築系師生參觀後也覺得特別，燃起他重拾舊業的興趣，原本打造縮小版的竹籠厝，打算參加文化部工藝作品比賽，最後決定送到台史博展覽。未來計畫真正興建幾棟全新的竹籠厝放在牧場，將整套竹屋古工法傳承給子孫。

(中時)