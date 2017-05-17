集郵界年度盛事 郵迷繞半個台灣搶郵資票
全國郵展暨中泰聯合郵展即日起在豐原太平洋百貨展出5天，共徵集各類珍品229框及文獻類15部郵品，現場設置4部郵資票打印機。來自花蓮陳姓民眾前一天到場排隊，果然搶得頭香，限時6分鐘如「玩柏青哥」般，瘋狂投幣打印郵資票。
上午開幕典禮同時舉行「梅花鹿郵資票」發行揭牌儀式，供雅好集郵的民眾收藏，共同分享集郵的喜悅。太平洋百貨企劃美工課長林幽蘭表示，面對電商搶食市場大餅，實體百貨更應提昇購物附加價值，從顧客的手作體驗到生活藝文的置入，這次協辦推出的中泰郵展，正好提供美學感官新享受。
台中郵局局長何重謙表示，本次全國郵展由台中郵局與台中市集郵協會共同承辦，5天展期，除展出國內外各類珍奇郵品之外，集郵協會並於展場派駐集郵專家導覽解說，也設置郵資票打印機、臨時郵局、集郵展售、專題演講等增益民眾集郵知識、培養集郵興趣。
(中時)
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