集郵界年度盛事 郵迷繞半個台灣搶郵資票

全國郵展開幕典禮同時舉行「梅花鹿郵資票」發行揭牌儀式。（王文吉攝）

台中市集郵協會第7屆理事長呂朝成介紹清朝年間的郵戔，保存良好，郵戳又清晰，估算市場行情至少20萬元。（王文吉攝）

集郵人士瘋狂投幣，如「玩柏青哥」般，限時6分鐘搶買最多郵資券。（王文吉攝）

來自花蓮陳先生繞過半個台灣，前一天到場排隊，搶買限量版郵資票，秀出剛到手的郵品。（王文吉攝）

集郵人士排隊等待投幣打印郵資券。（王文吉攝）

全國郵展展出知名集郵家的珍藏郵品。（王文吉攝）

台中郵局於全國郵展現場設置臨時郵局，發售預銷首日戳封，依每日活動主題之紀念封蓋戳服務。（王文吉攝）

全國郵展暨中泰聯合郵展即日起在豐原太平洋百貨展出5天，共徵集各類珍品229框及文獻類15部郵品，現場設置4部郵資票打印機。來自花蓮陳姓民眾前一天到場排隊，果然搶得頭香，限時6分鐘如「玩柏青哥」般，瘋狂投幣打印郵資票。

上午開幕典禮同時舉行「梅花鹿郵資票」發行揭牌儀式，供雅好集郵的民眾收藏，共同分享集郵的喜悅。太平洋百貨企劃美工課長林幽蘭表示，面對電商搶食市場大餅，實體百貨更應提昇購物附加價值，從顧客的手作體驗到生活藝文的置入，這次協辦推出的中泰郵展，正好提供美學感官新享受。

台中郵局局長何重謙表示，本次全國郵展由台中郵局與台中市集郵協會共同承辦，5天展期，除展出國內外各類珍奇郵品之外，集郵協會並於展場派駐集郵專家導覽解說，也設置郵資票打印機、臨時郵局、集郵展售、專題演講等增益民眾集郵知識、培養集郵興趣。

(中時)