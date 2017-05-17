大法師推拿按過頭 鹹豬手搓奶摸下體

標榜「找我舒適安全」的大師按摩店涉嫌對女客伸鹹豬手。（許家寧攝）

店面貼滿霧化玻璃窗貼，無法一探究竟。（許家寧攝）

花蓮1名呂姓前法師，4年前轉職為「大師按摩店」推拿師，涉嫌去年國慶日對台東29歲的年輕女子，藉詞推拿位在腋下淋巴部位時，竟搓揉女客胸部，還伸進內褲按揉大腿內側及鼠蹊部，還碰到下體陰毛，女客哽咽哭泣喊痛，呂男竟說「大師給你秀秀。」

檢警調查，28、29歲的台東女子，去年十月十日到花蓮市遊玩，因玩累了想放鬆按摩，網路搜尋到在地知名部落客推薦，標榜「找我舒適安全」由呂姓男子（49歲）經營的「大師按摩店」推拿，呂男先解說近一小時，然後詢問女子哪裡酸痛，並講解飲食養生之道。

被害女子稱，進入推拿室後一開始先是趴臥，呂男從右邊肩膀開始按摩，因按摩的力道過大，她喊很痛，呂男一直說「大師秀秀，這麼痛，這麼嚴重，那妳這麼痛，我幫妳用精油好嗎？」等語，並告知這樣按摩會比較不痛。

呂男直接解開女子胸罩扣環，未經其同意直接推拿左右兩側胸部十幾下，按摩過程女子感到不舒服並喊痛，未料呂男竟愈按愈誇張，拉開內褲伸手進去摸下體，並說「大師秀秀，都是氣結，輕輕一按就痛成這樣」，按壓女陰旁的鼠蹊部且摸到陰毛。

兩人中途上廁所時，開門發現推拿室從裡面反鎖，外面的人進不來，直覺不正常，心裡害怕，在完成按摩後各付2400元並向警方報案；法官審理時找來花蓮縣傳統整復員職業工會理事林春證稱，胸乳推拿療法是請客戶脫掉衣服與胸罩，如果要觸碰胸部或陰部，都要經過客人的同意。

呂男雖矢口否認猥褻，但花蓮地方法院認為呂男涉利用醫療關係進行猥褻，判處有期徒刑6個月，如易科罰金共18萬元。對於判決結果，今天「大師按摩店」疑有開燈營業，但玻璃貼滿霧化玻璃窗貼，無法一探究竟，經上門詢問呂男並未應門，無法得知回應。

(中時)