台3線文創市集周末給你好看

新竹縣文化局將在本周末，分別在關西鎮中正路老街和竹東鎮文創藝術村，規畫兩場文創市集活動，邀請全國鄉親一起來體驗。（陳育賢攝）

陳育賢／竹縣報導

為打造浪漫台3線，新竹縣文化局將在這個周末，分別在關西鎮中正路老街和竹東鎮文創藝術村，規畫「職人的日常」、「村落日光」文創市集活動，兩天的市集都有好吃、好玩的活動，文化局長張宜真17日邀請全國鄉親，一起來看看有療癒盆栽又賞心悅目的活動。

張宜真表示，關西鎮中正路老街是全國最短的中正路，但它卻有百年歷史，富含文化與史蹟，更有青年返鄉的理想和抱負，它蘊涵無限的創意，目前已有10多家深具生活化、生活產業的文創店面。

20日當天上午11點至下午5點，此處將舉辦「職人的日常」文創市集，邀請全國民眾屆時來了解「職人的日常」到底是什麼，同時也邀請大家到場，一起沈浸在好吃、好玩又好看的老街中。

而台3線另一處的文創活動，是將於21日在竹東火車站旁的文創市集，從上午11點至下午5點登場的「村落的日光」主題活動，這個結合文化、藝術、生活的聚落，一面一面刻劃過往歷史的宿舍磚牆、一件一件傾訴未來夢想的藝術創作，在走過歷史的軌道後，透出微微光，讓人看見村落日光，歡迎鄉親一起來體驗。

(中時)