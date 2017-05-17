夏天出門噴香水 小心得此症

皮膚科醫生指出，夏天出門，盡量別在會接觸陽光的部位噴香水。(圖/SHUTTERSTOCK提供)

許多人出門前會習慣噴香水，替自己增添魅力，但若是在夏天，最好別這麼做。皮膚科醫生指出，噴灑在皮膚上的香水，接觸強烈陽光後，可能會出現「Poikiloderma （皮膚異色症）」。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，奧克蘭皮膚科醫生羅沙（Chanele Rosa）說，香水一般含有光敏性物質，在胸、頸部噴灑香水，直接到戶外接觸陽光，可能會造成「皮膚異色症」，症狀包括皮膚色素沉著、毛細孔擴張及出現脫色斑塊等。

除了陽光，也有不少物品會成為觸發皮膚病的凶手，羅沙說，電視、筆電或手機，會散發高能量可見光HEV，長期下來，可能對皮膚造成危害，且與太陽相比，科技產品的危險性更高，建議每天使用防曬產品，減少光線的損害。

(中時電子報)