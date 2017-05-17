被指性侵女學生 補習班狼師遭曝光後上吊身亡

林奕含事件後，社會輿情開始窮追猛打各個狼師，43歲許姓補習班老師，因猥褻、性侵女學生，去年6月遭士林地院判刑4個月，緩刑2年，但付6萬6000元和解脫身。最近疑有被害人將遭遇PO在網上，許又遭到強烈批判，疑因不堪壓力，本月8日清晨，他獨自前往北市文山區河濱公園樹叢，以童軍繩上吊身亡。

許尋短前傳簡訊給前妻，要她好好照顧2個小孩，並注意小孩的教育，檢警到場處理後通知家屬，全案以自殺結案。

許姓補習班教師外表斯文、教學也頗認真，因此曾受不少女學生崇拜、歡迎，但前年8月他帶未滿16歲女學生進入汽車旅館猥褻，最後雙方和解，但陸續又有被害人在網上貼文，表示她們遭到許用類似手法性騷擾。

林奕含事件後，許姓教師因這些案件備受指責，連帶影響到教學工作，警方不排除許因此壓力過大而萌生尋短念頭。

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(中時)