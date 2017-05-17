2017總統府音樂會 28日屏東演藝廳登場

蔡英文總統就任後首度走出總統府舉辦的「2017總統府音樂會」，將於屏東演藝廳舉行。(屏縣府提供)

蔡英文總統就任後首度走出總統府舉辦的「2017總統府音樂會」，選在28日下午3時至4時20分於屏東演藝廳舉行，節目企劃延續「藝術性、多元性、公益性」並加入在地性元素，結合屏東特有的閩南、客家及原民等人文風貌，由屏東在地音樂家、學校樂團與合唱團演出，展現台灣、也是屏東獨特文化面貌。

音樂會以「最南方‧思想起」為名，由「國家表演藝術中心衛武營營運推動小組」負責節目設計與執行，音樂會全長80分鐘，包括「李淑德禮讚」、「星耀國境之南」及「原鄉天籟」3個段落，分別傳達對出身屏東的台灣小提琴教母李淑德教授的禮敬、南國客家音樂藝術的璀璨，以及共同生活多個族群的屏東所展現的原鄉之音。

接著由2011年與2014年兩度獲得原創流行音樂大獎首獎榮耀的屏東排灣族歌手戴曉君，以〈慢慢的〉及〈為彼此歌唱〉唱出原鄉的美好與對土地的愛。

此次音樂會還特別邀請2所在地文化資源相對弱勢的學校及同學們參與演出，包括里港國小小提琴重奏團在「李淑德禮讚」段落中參與演出，而牡丹國小傳統歌謠合唱團則將在「原鄉天籟」段落中，演唱由部落耆老傳唱、編成合唱曲的牡丹在地古謠。

(中時)