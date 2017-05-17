長頸鹿「宵璋」今晨移至六福村 展開新生活

雄鹿「宵璋」17日來到新竹縣六福村野生動物園展開新生活，並將在3、4年成年後，與園內母鹿組織家庭繁衍後代。（六福村提供）

去年七夕，台北市立動物園將長頸鹿「宵久」運送至六福村借殖，未料卻在搬運過程中死亡。動物園17日清晨再次展開搬運工程，將2歲的雄性長頸鹿「宵璋」送至六福村借殖，今晨並順利抵達，展開新生活。

六福村主題遊樂園指出，為了透過跨機構合作，延續珍稀野生動物在臺灣的保種族群，並維持圈養族群基因多樣性，台北市立動物園借殖1隻雄性長頸鹿「宵璋」給新竹縣六福村野生動物園。

今天清晨「宵璋」在獸醫師及保育員的陪同下，由動物園帶著1周左右的飼糧出發，順利於上午約7點30分抵達六福村，展開新生活。

此次台北市立動物園再借殖「宵璋」到六福村野生動物園，期望能和六福村的3頭雌性長頸鹿繁衍後代，擴充網紋長頸鹿在台灣的圈養族群，同時維持其基因多樣性。

因「宵璋」於今年5月才滿兩歲，尚屬少年年齡，初期以適應新環境為主，未來在3、4年至約6歲成年期間，希望宵璋能自然的與其他母長頸鹿交往，進行互動並組織家庭與配對。

(中時)