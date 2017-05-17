政院：鄧振中將率團出席APEC貿易部長會議
行政院經貿談判辦公室今（17）日表示，行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中將於明（18）日率團前往越南河內出席「亞太經濟合作（APEC）第23屆貿易部長會議」，與APEC會員體貿易部長就亞太區域經貿議題交換意見。
今年APEC年會輪由越南主辦，貿易部長會議將於5月20至21日在越南河內國家會議中心舉行，討論主題包括推動亞太區域經濟整合、支持多邊貿易體系、探討2020年後APEC願景，以及強化微型及中小型企業的競爭力及創新能力。
世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多將受邀與會，並與部長們就今年12月在阿根廷布宜諾斯艾利斯召開的WTO第11屆部長會議交換意見，尋求APEC繼續支持多邊貿易體系，並促使WTO部長會議獲致具體成果。
此外，我代表團也將於5月19日參加越南舉辦的「貿易與創新研討會」，該項會議是邀請APEC貿易部長與企業界就創新發展趨勢、貿易政策在營造創新友善環境所扮演的角色，以及技術移轉與商業應用等議題進行對話，促進及鼓勵亞太地區的技術創新。
鄧振中將利用會議期間，與重要經貿夥伴國家部長在場外就雙方關切議題交換意見。
(中時)
關鍵字：APEC貿易部長會議、鄧振中、APEC
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