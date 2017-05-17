北政國中疑集體食物中毒 化驗結果估下周出爐
台北市北政國中疑似食物中毒，其中4名學生有送醫，目前已採集檢體化驗中，並令供餐業者先停業、進行調查。台北市衛生局表示，今日接獲教育局通知，位於北市文山區的北政國中昨（16）日吃完營養午餐後，陸續出現輕微腹瀉，推測可能是金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌污染，目前簡體化驗中。
台北市衛生局食品藥物管理處處長王明理表示，北政國中共66名師生昨吃完營養午餐後，於晚間8時陸續出現輕微腹瀉，其中4名學生診斷為感冒。衛生局接獲通報後，立即到供餐業者第一餐盒公司調查。
王明理說明，調查昨日營養午餐內容，除了白飯之外，還有有玉米炒蛋、泰式打拋豬、淡水魚丸、花椰菜、豆芽菜和豆腐味增湯。目前已在北政國中採集1間留樣檢體，於第一盒餐公司採集到2樣檢體，並做了9項環境檢查。
此外，由於疑似集體食物中毒超過50人，依規定已令業者停業進行調查。王明理表示，檢體目前已送去化驗，結果最快在下周三（24）日出來。
(中時)
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