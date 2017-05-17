香港新地王 每坪要價1億台幣以上

新浪財經報導，香港地產商恒基兆業近日以高達232.8億港元（約合新台幣900.8億元）買下香港中區美利道一塊商業用地，該地塊無論是單價還是總地價均刷新了香港土地價格的新紀錄。據了解，該地塊占地面積約871坪，等於每坪要價1億多元新台幣，另外，最高建坪可達13,066坪。

(工商)