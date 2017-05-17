這次是真的？ 「可靠消息」爆高圓圓懷孕了

高圓圓和趙又廷婚後常被傳懷孕。（圖／中時資料照）

有業界人士稱可靠消息指出，高圓圓已有喜。（圖／取自微博）

藝人高圓圓和和趙又廷結婚近3年，肚皮的動靜一直是大家關注焦點，每每被傳懷孕後便不了了之，日前則又瘋傳高圓圓確定有孕在身，一度在網上造成熱議。

最近陸網傳出有某公司的宣傳人員，在朋友圈中發文：「恭喜高圓圓啦~」還指出是「可靠消息」透露的，引來底下有人發問「有啦？」只見他又肯定回了一聲「嗯」，消息傳出後，許多網友也跟著獻上祝福。

不過到目前為止，夫妻倆都沒出面證實，大部份粉絲也不以為意，認為他們常被傳懷孕，表示只相信他們親口宣布的消息，盼外界別再給兩位壓力，順其自然就好。

(中時電子報)