毒品氾濫 議員促嘉義市學生驗尿以防毒
行政院宣示投入百億元全面反毒，嘉義市議員鄭光宏今天關切毒品滲入校園戕害學子的問題嚴重，建議市府取得家長同意後全面對學生驗尿，市長涂醒哲表示，將與家長協會研議，聽取家長的意見。
鄭光宏指出，新興毒品的品項繁多，且毒販巧變各式各樣花樣包裝毒品，有卡通版、人氣零食版、甜品版等各種花招，誘惑少不經事的青少年，家長憂心忡忡卻防不勝防，目前彰化縣將於9月率先針對公立學校學生實施全面尿篩，前提是取得家長同意，建請市政府跟進此政策，並統整社會、教育、警察、衛生等局處研擬系統性反毒策略。
市長涂醒哲表示，反毒從源頭管制最有效，販毒重罪，吸毒者視為病人強制治療，議員建議取得家長同意後對學生尿篩，市府將與家長協會研究可行性，聽取家長方面的意見。
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(中時)
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