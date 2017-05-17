綠色隧道打芒果　民眾小心變成輪下魂

柳營太康有機農業專區以芒果樹的綠蔭，形成美麗的綠色隧道，而現值芒果產季，不少民眾會前往打芒果，但該段路車潮不少，相當危險。（萬于甄攝）

柳營義士路段以芒果樹為行道樹，但這段4公里長的芒果綠隧，今年有民眾表達想標下的意願，因此相關單位提醒民眾切勿亂打芒果。（萬于甄攝）

台南市道171線官田段也是種滿芒果樹，近期芒果成熟紛紛掉落路面，民眾騎機車行經時務必小心，避免因壓過果實而打滑摔車。（萬于甄攝）

市道171線官田段也有長約2.3公里的芒果樹綠隧，近年來區公所將芒果樹提供給鄰近學校，讓學生可體驗打芒果的樂趣。（萬于甄攝）

一般常見的行道樹多以小葉欖仁、黑板樹居多，綠蔭可形成美麗的綠隧，而台南卻有不少道路以芒果樹為行道樹，像是柳營太康綠色隧道、171線官田綠隧等，都種植土芒果，盛夏時期，許多民眾看見芒果樹果實纍纍，都會停下打芒果，但此行為卻隱藏不少危機。

柳營義士路約4公里的芒果綠隧從日治時代種植至今，每逢結果期，區公所都以標售方式讓業者採果，去年因霸王級寒害大量減產，未辦理標售。

今年土芒果已結實纍纍，但柳營區公所前兩次標售都因故流標，目前正辦理第三次招標作業，區長李宗翰表示，已有民眾表達標售意願。

台南市道171線官田段也有將近2.3公里的芒果綠隧，以往不少工業區內的外勞，會利用休閒時間相約打芒果，官田區長顏能通說，該段芒果綠隧近年來並未標售，僅提供給學術單位，讓學校師長帶著孩童體驗採果樂。

芒果行道樹雖讓民眾有不同的體驗樂趣，卻也存在不少危機，因民眾看見樹上滿滿的果實，總會忍不住停下採摘，忘記一旁就是車來車往的馬路，往年曾發生民眾因打芒果造成車禍的案件，且芒果掉落在車道上，若車輪不慎輾壓到芒果，易造成機車騎士重心不穩而摔車。

而芒果樹是否符合行道樹的定義雖有待商榷，但柳營、官田等區公所都不鼓勵民眾任意摘採行道樹的芒果，除避免發生危險外，行道樹屬公共造產，部分標售出的芒果產權屬於得標者私有，民眾隨意採摘恐觸法。

(中時)