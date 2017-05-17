綠色隧道打芒果 民眾小心變成輪下魂
一般常見的行道樹多以小葉欖仁、黑板樹居多，綠蔭可形成美麗的綠隧，而台南卻有不少道路以芒果樹為行道樹，像是柳營太康綠色隧道、171線官田綠隧等，都種植土芒果，盛夏時期，許多民眾看見芒果樹果實纍纍，都會停下打芒果，但此行為卻隱藏不少危機。
柳營義士路約4公里的芒果綠隧從日治時代種植至今，每逢結果期，區公所都以標售方式讓業者採果，去年因霸王級寒害大量減產，未辦理標售。
今年土芒果已結實纍纍，但柳營區公所前兩次標售都因故流標，目前正辦理第三次招標作業，區長李宗翰表示，已有民眾表達標售意願。
台南市道171線官田段也有將近2.3公里的芒果綠隧，以往不少工業區內的外勞，會利用休閒時間相約打芒果，官田區長顏能通說，該段芒果綠隧近年來並未標售，僅提供給學術單位，讓學校師長帶著孩童體驗採果樂。
芒果行道樹雖讓民眾有不同的體驗樂趣，卻也存在不少危機，因民眾看見樹上滿滿的果實，總會忍不住停下採摘，忘記一旁就是車來車往的馬路，往年曾發生民眾因打芒果造成車禍的案件，且芒果掉落在車道上，若車輪不慎輾壓到芒果，易造成機車騎士重心不穩而摔車。
而芒果樹是否符合行道樹的定義雖有待商榷，但柳營、官田等區公所都不鼓勵民眾任意摘採行道樹的芒果，除避免發生危險外，行道樹屬公共造產，部分標售出的芒果產權屬於得標者私有，民眾隨意採摘恐觸法。
(中時)
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