市府增設大型LED看板宣導政令 議員批太刺眼惹民怨
嘉義市政府用LED大型看板宣導政令，耀眼醒目，卻惹來民眾抱怨刺眼，工務處又將增設2座宣揚市政，議員王美惠、黃露慧今天批市府製造光害，宣導反效果。環保局表示，已調降香湖公園LED大型看板亮度。工務處表示，2座LED燈電視牆是新款式，會要求廠商調整適宜的亮度。
嘉義市環保局在香湖公園博愛路入口處設置大型LED看板，宣導環保、衛生及市長涂醒哲施政成果，日夜播放，醒目耀眼，但議員王美惠、黃露慧批光線太強，十分刺眼，附近居民及路過民眾不堪光害摧折。
王美惠表示，香湖公園1座大看板已招惹民怨，市府又擬在文化公園文化路及民族路口處，增設大型LED看板，還花錢把原本的公園入口意象「管樂小雞」公共藝術遷移他處，如此一來無法為市長施政沒有加分，反而減分。
市府工務處長李建賢表示，該處在文化公園、高鐵大道及世賢路口這2處地點，將設置大型LED電視牆，是LED路燈包商回饋捐贈給市府，2座LED電視牆是新款式LED設計，寬4米、高3米，要求廠商注意亮度必須適宜，並限制播放時間為上午7時至晚上10時，該處將研擬管理辦法規範。
(中時)
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