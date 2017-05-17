搶成功客家節慶永續 國姓公所擬購地
國姓鄉搶成功客家文化節慶每年創造可觀觀光產值，但公所長期租借私有地辦活動，每次辦完硬體設施便要拆掉重新來過，公所計畫以5000多萬向地主買下土地，興建遊客服務中心及公園，讓辦活動的效益得以延續。
國姓鄉「都市計畫公兒二公園興建工程」舉辦第一次公聽會，國姓鄉長丘埔生在會中表示，國姓鄉山多平原少，每每舉辦活動常苦於找不到合適的場地，也缺乏公園用地，，經過代表會同意，鄉公所於106年度編列6200萬預算，要增加國姓老街公園綠地，也提供居民休憩活動之場所。
邱埔生指出，國姓鄉每年舉辦客庄12大節慶「國姓搶成功」活動，因土地係借用，只能搭建臨時設施，隔年又要重新搭建，公所預計1300坪私有土地，其中6成為公園用地，下方興建地下停車場，剩下500多坪要興建地上3層、地下1層的建物，用作旅遊資訊服務中心，也可作為藝文展覽空間、文化中心及休閒運動空間。
國姓鄉民代表會主席羅智彬表示，購地計畫成行，國姓鄉農民有固定的地方販售農特產，將可帶動國姓鄉休閒觀光，丘埔生深具信心的表示，新公園、建物落成後，可行銷國姓鄉特色農產品，作為國姓老街發展的領頭羊。
(中時)
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