提升戰力預算增 星國再添購2艘德潛艦

218SG型潛艦。(圖/Facebook)

新加坡國防部長黃永宏15日在第11屆亞洲國際海防展覽及會議(IMDEX Asia)上，宣布了為強化海軍戰力、強化保護海岸線安全，繼2013年購買2艘218SG型潛艦之後，決定再向德國添購2艘為新加坡量身訂做的潛艦，預計於2024年交付。

據新加坡《聯合早報》報導，新加坡國防部曾在2013年向德國蒂森克虜伯集團海事系統公司（ThyssenKrupp Marine Systems GmBH）購買了2艘量身打造的218SG型潛艇，這次再添購2艘相同型號的新潛艇。而2013年購買的2艘潛艇正如期建造，預計分別於2021年、2022年移交，這次添購的2艘則預計在2024年後交貨，期待未來4艘218SG型潛艇將在軍事行動、後勤保障、維修給養等方面相互配合，確保新加坡海上交通線的安全。

國防部長黃永宏也表示，未來3年亞太地區國家海軍的國防預算總共將增加60%，而新加坡需要和亞洲其他國家海軍預算增加保持同步。據新加坡媒體表示，新加坡在2017年的軍事預算達到了142億新幣(約新台幣3,044億元)創下歷史新高，是鄰國馬來西亞的3倍。

(中時電子報)